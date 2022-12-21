CNBC: один из крупнейших майнеров в США Core Scientific подал заявление о банкротстве

Одна из самых крупных публичных майнинговых компаний в США Core Scientific инициирует процедуру защиты от кредиторов по главе 11 Кодекса о банкротстве США. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на источник.

Core Scientific, одна из крупнейших публичных майнинговых компаний США, чьи акции торгуются на бирже, подает заявку на защиту от банкротства по главе 11 Кодекса о банкротстве США. Компания не будет ликвидирована, а продолжит работать в обычном режиме. При этом будут заключены определенные договоренности с акционерами, на которых лежит большая часть долга компании, отметили источники агентства.

По данным CNBC, капитализация Core Scientific в настоящее время сократилась до $78 млн, по сравнению с $4,3 млрд на июль 2021 года. Причем акции компании за год упали на 98%.

Core Scientific является одной из самых крупных организаций в отрасли, которая работает с 232 тыс. устройств для майнинга. Несмотря на то, что она зарегистрирована в Техасе, она работает на территории нескольких штатов.

В конце ноября лендинговая платформа BlockFi и восемь связанных с ней компаний обратились в суд для защиты от кредиторов по главе 11 Кодекса о банкротстве США. Заявление от BlockFi последовало за банкротством криптобиржи FTX, которая также подала на банкротство. При этом процедура позволяет получить защиту от кредиторов на период реорганизации бизнеса.