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WSJ: аналитики спрогнозировали снижение запасов нефти в данных Минэнерго США

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Jonathan Alcorn/Reuters

Коммерческие запасы нефти в США, скорее всего, упали по сравнению с показателями на прошлой неделе. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на прогнозы аналитиков и трейдеров.

Аналитики и трейдеры сошлись во мнении, что запасы нефти в хранилищах США на неделе 10–16 декабря снизились на 300 тыс. баррелей. Пять аналитиков спрогнозировали снижение запасов в дальнейшем, а шесть указали, что они все-таки будут расти.

По прогнозам участников рынка, запасы бензина вырастут на 1,3 млн баррелей по сравнению с прошлой неделей. А запасы дистиллятов остались без изменений.

В публикации отметили, что загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в Штатах поднялась на 0,2 п.п., до 92,4%. При этом прогнозы аналитиков по этому показателю варьируются от снижения на 0,8 п.п. до роста на 2,5 п.п.

20 декабря агентство Reuters сообщило, что США могут увеличить добычу нефти и стать ее нетто-экспортером (страной, продающей больше товаров, чем покупает) в 2023 году.

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