НРД получил генеральную лицензию Минфина Люксембурга на разблокировку части активов

Российский Национальный расчетный депозитарий (НРД) подтвердил получение генеральной лицензии Министерства финансов (Минфина) Люксембурга на разблокировку части замороженных активов. Речь идет о ценных бумагах, которые находились под ограничениями Евросоюза (ЕС) из-за санкций против НРД в начале июня 2022 года, сообщает «Интерфакс».

«Национальный расчетный депозитарий (центральный депозитарий, входит в группу Мосбиржи — «Газета.Ru») подтвердил получение первой генеральной лицензии от европейского регулятора — Министерства финансов Люксембурга — разрешающего разблокировку активов, которые были заморожены из-за санкций против НРД», — говорится в материале.

При этом в пресс-службе НРД пока не стали комментировать все детали по поводу дальнейших действий депозитария по разблокировке части активов. Там указали, что предоставят дополнительную информацию позже — после обсуждения с юридическим консультантом группы, уточняется в заметке.

20 декабря Минфин Люксембурга разрешил разблокировать часть замороженных активов НРД. Ведомство дало согласие на размораживание тех ценных бумаг, которые учитывались в международном депозитарии Clearstream до 3 июня. При этом российский расчетный депозитарий должен успеть завершить все работы по разблокировке активов со своей стороны до 7 января 2023 года.