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Пасечник допустил возможность приватизации шахт в ЛНР

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kremlin.ru

Временно исполняющий обязанности Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что в ЛНР могут провести приватизацию предприятий угольной отрасли, если сохранится проблема их нерентабельности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, анализ состояния экономики госпредприятий будет проведен совместно с федеральными органами, а после будут проведены соответствующие изменения.

«Если ситуация не изменится, начнем приватизацию. Главное — обеспечить работу и достойную заработную плату для людей», — написал Пасечник.

Он подчеркнул, что на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обсудил системные проблемы угольной отрасли — вопрос так называемых копанок — незарегистрированных шахт и неэффективности госпредприятий.

Врио ЛНР подчеркнул, что президент РФ пообещал субсидировать зарплаты сотрудникам и сохранение предприятий.

Ранее Пасечник в ходе встречи с Путиным попросил главу государства предоставить работникам угольных предприятий ЛНР отсрочку от призыва.

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