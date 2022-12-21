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Эксперт объяснил, почему доллар сохраняет устойчивую позицию в мире

Доцент Кульбака: в долларах сосредоточено около 60% мировых резервов

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Доцент кафедры интегрированных коммуникаций школы медиакоммуникаций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Николай Кульбака в разговоре с агентством «Прайм» заявил, что долларовая империя не рушится по трем причинам.

Во-первых, по его словам, в качестве мировой валюты удобнее иметь одну денежную единицу.

Во-вторых, как отметил Кульбака, за главной валютой должна стоять крупная экономика, которая обладает большим вкладом в мировой ВВП.

В-третьих, доллар обладает стабильной историей. Потому в ближайшие 5–10 лет едва ли можно ожидать его смещение другой валютой, отметил эксперт.

Также Кульбака напомнил, что в американской валюте сосредоточено порядка 60% мировых резервов и значительная часть расчетов осуществляется в долларах.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев допустил укрепление доллара в 2023 году из-за рекордной инфляции и увеличения процентных ставок в мире.

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