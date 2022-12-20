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Путин пообещал Пасечнику, что ЛНР не будут навязывать приватизацию угольных предприятий

Президент РФ Владимир Путин заверил врио главы Луганской народной республики Леонида Пасечника, что ЛНР не будет навязывать региону никаких решений по приватизации угольных предприятий. Об этом глава государства заявил на встрече с Пасечником во вторник, 20 декабря, передает РИА Новости.

«Повторяю еще раз — никто из федерального центра не будет вам навязывать решений, связанных с приватизацией, либо с принятием каких-то других решений в области собственности. Это вы должны сделать так, как вы считаете нужным. Республика — собственник, пожалуйста, вы сами принимайте решение», — сказал российский лидер, говоря о судьбе угольных предприятий в ЛНР.

По его словам, следует проанализировать работу угольных предприятий в регионе, главное здесь — чтобы работники получали зарплату. Еще Путин отметил, что необходимо в целом проанализировать все состояние экономики таких предприятий.

Также он сказал Пасечнику, если нужны субсидии «на какое-то время на поддержание» данных предприятий, РФ выделит их.

«Не те деньги, за которыми Россия постоит. Это вообще не вопрос», — цитирует ТАСС Путина.

Он указал, что вопрос заключается в экономической эффективности.

Также во время этой встречи зашла речь о «копанках» в ЛНР.

«Что касается этих малых незарегистрированных угольных предприятий, о которых вы сказали, которые у вас «копанки» называются, закрытие — это самое простое. <…> Но вот там-то как раз и возникнут проблемы, связанные с тем, о чем вы сказали. Людям как раз негде будет работать», — приводит агентство слова Путина.

В свою очередь, Пасечник в ходе встречи с президентом попросил главу государства предоставить работникам угольных предприятий ЛНР отсрочку от призыва.

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