Bloomberg: объемы экспорта российской нефти упали на 54% в первую полную неделю эмбарго ЕС

После согласования странами G7 и Австралией предельных цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, а также запрета Евросоюза (ЕС) на импорт сырья из России, перевозимого морским путем, Москва продала на 54% меньше данного энергоресурса по итогам первой полной недели действия ограничения предельной его стоимости (с 12 по 16 декабря), сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию о передвижении судов.

«За первую полную неделю после вступления в силу запрета ЕС на импорт российской нефти морским путем общий объем поставок из страны сократился на 1,86 миллиона баррелей в день, или на 54%, до 1,6 миллиона», — говорится в материале.

На падение экспортных объемов российской нефти также повлияло проведение технических работ на нефтяном терминале в порту Приморск на Балтийском море. С 12 по 16 декабря грузы оттуда отправлялись только 3 раза, тогда как в обычное время этот показатель обычно составляет 8 отправлений. При этом ситуация на Дальнем Востоке остается в еще более подвешенном состоянии — там грузопотоки упали в четыре раза, уточняется в статье.

«В Тихоокеанском регионе потоки нефти ВСТО, названной в честь трубопровода, доставляющего нефть из Сибири, из порта Козьмино, похоже, резко упали: за неделю до 16 декабря загружается всего два танкера. Это меньше, чем в среднем восемь в неделю за последние три месяца», — заключается в заметке.

16 декабря агентство Bloomberg сообщило об отказе некоторых судовладельцев перевозить российскую нефть после введения эмбарго ЕС 5-го числа. За 10 дней с начала действия сырьевых ограничительных мер на танкеры в Козьмино было загружено 4,4 млн баррелей. За тот же период месяцем ранее было загружено 8,8 млн баррелей.