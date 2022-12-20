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Глава Минэнерго Шульгинов призвал к объединению энергосистем России, Азербайджана и Ирана

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Властям России, Ирана и Азербайджана необходимо активизировать процесс объединения энергетических систем. Слова главы Министерства энергетики Николая Шульгинова приводит ТАСС.

«Одним из приоритетных вопросов, который необходимо учитывать при реализации проекта, является обеспечение надежности энергосистем России и Ирана и устойчивость их параллельной работы», — заявил Шульгинов в ходе встречи с главой Минэнерго Ирана Али Акбаром Мехрабианом.

Во время деловых переговоров главы министерств России и Ирана также обсудили текущий статус проекта по реализации тепловой электростанции (ТЭС) «Сирик» в Иране. Кроме того, одной из приоритетных тем разговора стало взаимодействие Москвы и Тегерана в области электросетевого хозяйства. Однако кооперация двух стран может также затрагивать и другие области сотрудничества, заверил Шульгинов.

«Российские компании заинтересованы в сотрудничестве с иранскими партнерами в сфере передачи газотурбинных технологий и налаживанию их совместного производства. Здесь есть большой потенциал для взаимодействия», — заключил он.

14 декабря аналитики Всемирного банка (ВБ) представили статистический отчет, согласно которому в 2021 году Россия выдала Ирану первый кредит за последние 30 лет. Азиатская страна задолжала Москве обязательства на общую сумму $6 млн.

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