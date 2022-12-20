В России повысят зарплаты научным сотрудникам

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин направит порядка 3,8 млрд рублей на повышение зарплат научных сотрудников. Об этом он заявил в ходе церемонии вручения правительственных премий, передает РИА Новости.

Как отметил глава правительства, люди, которые занимаются наукой, должны получать за свой труд достойное вознаграждение. Он обратил внимание, что на недавнем совещании президент РФ Владимир Путин указал, что «сейчас зарплаты в целом по экономике растут чуть выше прогнозов, соответственно, и в бюджетном секторе должна быть сопоставимая динамика».

«Правительство приняло решение уже в текущем году направить на повышение их заработных плат... еще около 3 млрд 800 млн рублей почти к 5 млрд, которые ранее были предусмотрены на эти цели в бюджете», — сказал Мишустин.

Он добавил, что в 2023 году также будет обеспечено повышение зарплат.

Ранее Путин объявил о дополнительных выплатах медикам первичного звена здравоохранения в 2023 году.

По его словам, это коснется персонала районных больниц и скорой помощи. Дополнительные выплаты составят от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. руб. «в зависимости от того, чем человек занимается, какую должность занимает и какие функции выполняет», рассказал глава государства.

До этого Путин подписал указ об индексации окладов дипломатических работников и государственных служащих в 1,04 раза.