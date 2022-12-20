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Гренландия приостановила соглашение о рыболовстве с РФ

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Андрей Зима/РИА «Новости»

Гренландия приостановила действие соглашения о рыболовстве с Россией. Об этом сообщает портал The Local.

По данным агентства, российскую сторону об этом проинформировали в министерстве рыболовства Гренландии. Решение было принято «в связи с сокращением запасов некоторых видов рыб обмен квотами на 2023 год не представляется возможным».

В конце 2021 года Россия и Гренландия договаривались о квотах на вылов палтуса, окуня, трески и пикши.

Ранее сообщалось, что США восстанавливают военную базу Туле в Гренландии ради соперничества с Россией в Арктике. Автор публикации Стеффен Кретц подчеркнул, что потепление и «арктическая гонка» подтолкнули США к заключению контракта с гренландской компанией Inuksuk на использование базы Туле сроком в двенадцать лет.

В августе обозреватель The Hill Фрэнси возмущался активному освоению Арктики Россией.

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