ВТБ предрек рекордные объемы выдачи ипотеки за год по итогам декабря

По итогам декабря российские банки могут выдать рекордные за весь текущий год объемы ипотечных кредитов на российском рынке недвижимости. Общая сумма предоставленных займов может составить 550 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на исследование ВТБ.

«Российские банки по итогам декабря могут выдать ипотечные кредиты на общую сумму 550 млрд рублей. Это на 15,3% меньше, чем в декабре 2021 года (650 млрд руб.), но самый высокий месячный показатель в 2022 году», — говорится в материале.

За первые две недели выросли показатели выдачи ипотеки и у банка ВТБ. С начала первого месяца зимы кредитная организация предоставила займы, объемы которых в денежном выражении (54 млрд рублей) превысили на 60% планку за тот же период ноября, заключил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

«(Рекордная выдача ипотечных кредитов в декабре — «Газета.Ru») позволит довести продажи в целом по итогам года до 4,7 трлн руб., что является весомым результатом, хоть и ниже прошлогоднего», — пояснил он.

По словам Дячкина, сохранению спроса на оптимальном уровне в конце года будет способствовать решение руководства Центробанка (ЦБ) сохранить размер ключевой ставки без изменений — на отметке 7,5%.

20 декабря Министерство финансов (Минфин) предложило продлить программу льготной ипотеки в России до 1 июля 2024 года. Размер ставки по кредитам должен составить 8%. Изменения в условиях жилищного кредитования должны вступить в силу с начала января следующего года.