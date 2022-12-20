Госдума запретила перечислять взыскиваемые деньги на счета в иностранных банках

Госдума приняла закон, разрешающий перечисление денег, взыскиваемых по исполнительным листам, только на счета в российских банках, передает ТАСС.

Также российские банки смогут приостановить операцию, если у ее сотрудников возникнут подозрения, что она совершается для легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

Ранее сообщалось, что «Тинькофф банк» возобновил международные переводы в евро в любую страну мира для индивидуальных предпринимателей и компаний, следует из сообщения кредитной организации. Минимальная сумма перевода – 10 тыс. евро. Переводы в евро в другие российские банки недоступны.

Минимальная сумма операции может разниться в зависимости от международного банка, уточнили в «Тинькофф».

В мае 2022 года «Тинькофф банк» сообщил, что временно приостанавливает SWIFT-переводы в европейской валюте из-за увеличения сроков их прохождения. В конце мая банк объявлял, что с 6 июня повысит комиссию за SWIFT-переводы – она составит 1% от суммы перевода (минимум — $30 или £30, максимум — $200 или £200). .