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В Минсельхозе допустили стабилизацию цен на мясо, яйца и гречку в начале 2023 года

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world_record_egg/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Минсельхозе сообщили «Известиям», что некоторые продукты в начале 2023 года сохранят уровень цен этого года. В частности, речь идет о яйцах, свинине, мясе птицы, овощах и гречке.

«Отпускные цены на свинину и мясо птицы, яйца, овощи, подсолнечное масло, муку, гречневую крупу и другие виды продукции сейчас ниже уровня прошлого года. Мы ожидаем, что тенденция сохранится и в начале следующего года», — отметили в министерстве.

В Минсельхозе уточнили, что цены на продукты не подорожают из-за роста отечественного производства, которое увеличивалось весь 2022 год.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», россияне в 2022 году потратили на майонез, крабовые палочки и красную икру и мандарины 3,595 тыс. руб. Это на 13% больше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

Кроме того, порядка 15% россиян готовы взять кредит на новогодние подарки и стол. Это следует из опроса финансовой экосистемы Unicom. По данным Unicom, 72% респондентов сейчас не хватает денег для покрытия всех желаемых расходов на празднование Нового года. 40% из них сказали, что им не хватает около 5 тыс. руб. 35% — 5–10 тыс. руб., 25% — более 10 тыс. руб.

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