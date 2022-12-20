Итальянский министр заявил, что потолок цен на газ стал «политическим сигналом» РФ от ЕС

Введение механизма потолка цен на газ стало своего рода «политическим сигналом» для России со стороны Евросоюза (ЕС). Об этом заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин в интервью газете IlSole24Ore.

«Дан четкий и громкий политический сигнал: Италия и Европа не позволяют себя запугать и защищают своих граждан. Поэтому решение стало посланием с огромной символической ценностью», — отметил министр.

По его словам, Италия в вопросе введения потолка цен стала проводником этой меры, благодаря чему консенсус лишь набирал обороты. Кроме того, сам факт введения предельных цен был предрешен заранее.

Он добавил, что Италия не должна рисковать, меняя зависимость от России на что-то еще. Кроме того, страна должна получить другие источники поставок газа. Поэтому сложившаяся геополитическая обстановка может послужить тому, что Италия станет новым средиземноморским энергохабом в будущем.

19 декабря нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин заявил, что европейские страны в обозримом будущем могут не досчитаться определенных объемов поставок газа после введения предельных цен на импортируемое в Евросоюз (ЕС) топливо. Мировые экспортеры устремятся на более конкурентные энергетические рынки, прежде всего в Азию.