Глава Мосбиржи Денисов заявил о росте доли валют дружественных стран на торгах в 70 раз

Почти в 70 раз на торгах Мосбиржи выросла доля дружественных валют, в том числе юаня, белорусского рубля и казахстанского тенге. В ноябре показатель составил 34% в общем объеме торгов, тогда как в январе он был на уровне 0,5%. Об этом на брифинге заявил председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов, сообщает РБК.

«С начала года объем торгов юанем вырос в 41 раз, турецкой лирой — в 17, белорусским рублем — в 110 раз, казахстанским тенге — в 13 раз», — рассказал Денисов.

В сентябре Центробанк заявил, что национальные валюты «дружественных» стран часто являются более волатильными в сравнении с расчетными единицами «недружественных» государств. Кроме того, многие из них — неконвертируемы или ограниченно конвертируемы, что подрывает к ним доверие, сообщил Банк России.

15 сентября президент России Владимир Путин заявил об увеличении доли расчетов в национальных валютах в торговле с Китаем. Этот показатель с января по март 2022 года вырос до 27,5%. В начале месяца Путин также отмечал, что Москва и Пекин будут использовать рубль и юань в одинаковых пропорциях при расчетах за газ из-за подрыва доверия к доллару.