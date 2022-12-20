Проект бюджета США предполагает $1,8 млрд на противостояние влиянию Китая

Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение $1,8 млрд для противостояния влиянию Китая в странах Индо-Тихоокеанского региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно документу, проект бюджета на 2023 год предполагает «защиту демократии и противостояние Китаю путем финансирования свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Законопроект предстоит утвердить обеим палатам конгресса, прежде чем он отправится на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее сообщалось, что законопроект о финансировании деятельности правительства США в 2023 финансовом году, внесенный в конгресс, подразумевает, в частности, передачу Киеву военного оборудования на сумму до $14,5 млрд.

Документ также предполагает выделение $44,9 млрд для оказания новой экстренной помощи Киеву и союзникам США по НАТО. Кроме того, в законопроект включены статьи расходов на оборону в размере $858 млрд и на траты в сферах, не связанных с обороной, в размере $722,5 млрд.