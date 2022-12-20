Торговые сети нарастили запасы парфюмерии в магазинах почти на 14% к началу декабря

Продавцы парфюмерии увеличили запасы парфюмерной продукции на складах торговых сетей почти на 14% к началу декабря 2022 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные оператора системы цифровой маркировки ЦРПТ.

На начало декабря в магазинах и на складах скопилось более 136 млн флаконов, что на 13,6% больше, чем годом ранее. При этом за последние три месяца в Россию импортировано 14,4 млн флаконов духов, еще 18 млн единиц выпущено местными компаниями, отметили в публикации.

Участники рынка сошлись во мнении, что несмотря на уход ряда зарубежных компаний с российского рынка поставки продукции остались в положительной плоскости. Кроме того, некоторые торговые сети стараются расширить линейку ароматов за счет продукции из России, Европы, Кореи, Японии, Китая, США, Австралии, ОАЭ и других государств.

Аналитики посчитали, что запасы парфюмерии формируются на кладах традиционно перед новогодними праздниками. Кроме того, многие торговые сети стараются закупать больше продукции, чтобы обеспечить разнообразие на полках на фоне определенных сложностей с логистикой. Однако, учитывая сохраняющуюся невысокую покупательскую способность и соответствующий спрос в сегменте, текущих запасов может хватить более чем на год.

9 ноября агентство «Прайм» со ссылкой на данные доклада Национального совета по парфюмерии, косметике и бытовой химии сообщило, что импорт косметики и парфюмерии в Россию в текущем году может упасть на 41% по сравнению с показателями за прошлый год. При этом объемы внутреннего производства должны вырасти кратно уже в ближайшие годы.