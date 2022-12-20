ЦБ в ноябре заблокировал рекордное количество мошеннических номеров – более 110 тысяч

Центробанк в ноябре 2022 года заблокировал более 110 тысяч номеров, с которых мошенники звонили россиянам, чтобы узнать данные их карт. Это рекорд с 2019 года, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ. Представители регулятора отметили, что в этом году максимальное количество номеров мошенников, которые были заблокированы по инициативе Банка России, пришлось именно на ноябрь.

«Было заблокировано более 110 тысяч номеров. Это максимальное значение за весь период взаимодействия Банка России с операторами связи в рамках противодействия телефонному мошенничеству», — отметили в пресс-службе ЦБ.

Банк России блокирует телефоны мошенников с 2019 года. За январь—сентябрь ЦБ заблокировал 500 тыс. таких номеров. Это в 2,7 раза больше показателя за аналогичный период 2021 года. В прошлом году регулятор инициировал блокировку 180 тыс. телефонов мошенников, что в 6,7 раза больше, чем годом ранее.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», за 11 месяцев 2022 года Центробанк заблокировал 2400 фишинговых сайтов, которые имитировали ресурсы настоящих банков. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, никогда и ни в коем случае не сообщайте личные данные, данные банковской карты, коды из СМС, секретные слова», — отметили в пресс-службе ЦБ.