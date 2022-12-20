В ЕС заявили, что действие механизма коррекции рынка газа будет действовать до февраля 2024 года

Механизм коррекции рынка с потолком цен на определенные газовые котировки будет действовать в Евросоюзе (ЕС), пока что, до февраля 2024 года. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«Регулирование вступит в силу 15 февраля 2023 года. Регулирование является временным и будет применяться в течение одного года», — отметили в публикации.

В сообщении добавили, что Еврокомиссия к 1ноября должна предоставить оценку нового закона и тому, как он действует ради того, чтобы принять решение о продлении механизма. Сам же механизм должен ограничивать чрезмерные скачки цен на газ в ЕС, которые не отражают цены на мировом рынке.

19 декабря Совет ЕС сообщил, что потолок цен на газ в Евросоюзе вводится с 15 февраля на уровне €180. В документе сказано, что механизм «коррекции» цен на газ может быть задействован с 15 февраля, если цена на газ продержится на уровне €180 в течение трех дней и разница цен на бирже TTF и средней цены на сжиженный природный газ составит более €35.

Отмечается, что ограничение цены на газ не будет применяться к внебиржевым сделкам, в которых участники торгуют напрямую.