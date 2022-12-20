Президент «Транснефти» Токарев: компания получила заявки на прокачку нефти от Польши и ФРГ на 2023 год

Президент «Транснефти» Николай Токарев заявил, что компания получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти на декабрь, 2023 год и первый квартал следующего года соответственно, несмотря на сообщения о нежелании продолжать поставки. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, что сначала было объявлено, что с 1 января у РФ не будут закупать нефть, но к компании поступили заявки от потребителей Польши на 2023 года на три млн. тонн, а на декабрь - 360 тыс. тонн. Токарев добавил, что также заявка поступила и от Германии на поставки в первом квартале 2023 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России потребуется время для выработки ответных мер на новые санкции Евросоюза в отношении газа, однако они будут приняты.

19 декабря Совет ЕС сообщил, что потолок цен на газ в Евросоюзе вводится с 15 февраля на уровне €180 (примерно 1,85 тысячи евро за тысячу кубометров). Ограничение может вступить в силу с 15 февраля. При этом, как пояснили в ЕС, необходимо соблюдение двух условий: цена на газ будет держаться в течение 3 дней на уровне 180 евро, а разница цен TTF (ЕС) и средней цены на сжиженный природный газ составит более 35 евро.