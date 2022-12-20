Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Reuters: США могут нарастить добычу нефти и стать ее нетто-экспортером в 2023 году

close
100%
Depositphotos

США могут увеличить добычу нефти и стать ее нетто-экспортером (страной, продающей больше товаров, чем покупает) в 2023 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, другие страны в 2022 году рекордно увеличили закупки нефти из США, дойдя до показателя в 3,4 млн баррелей в сутки. Еще 3 млн баррелей экспорта составляют нефтепродукты. Также Штаты являются одним из основных поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) на рынке.

В Reuters добавили, что европейские нефтеперерабатывающие компании покупают американские сорта нефти ради компенсации выпадающих объемов поставок из России. Кроме того, азиатский регион увеличил закупки до 1,75 млн баррелей в сутки.

В публикации указали, что в ноябре США уменьшили чистый импорт нефти до 1,1 млн баррелей в сутки, что стало рекордом с 2001 года. При этом, чтобы стать чистым экспортером, необходимо увеличить добычу нефти в следующем году, так как по прогнозам спрос на это топливо поднимется до 20,5 млн баррелей в сутки.

16 декабря РИА Новости со ссылкой на американское минэнерго сообщило, что Соединенные Штаты планируют закупить 3 млн баррелей нефти, чтобы пополнить запасы стратегического резерва страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть