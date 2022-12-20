В Думу внесли законопроект о праве детей-сирот после 23 лет на выплаты для покупки жилья

На рассмотрение Государственной думы РФ правительством внесен законопроект, которым предлагается предоставлять «успешно социализировавшимся в обществе» детям-сиротам. При достижении возраста 23 лет предлагается право на выплату для приобретения жилья либо полного погашения ипотечного кредита. Документ размещен в думской электронной базе.

Детям-сиротам предлагается выдавать сертификат на приобретение жилого помещения в собственность либо на полное погашение ипотечного кредита.

Ранее сообщалось, что главу российского района отстранили после скандала с жильем для сирот. Чиновника заподозрили в превышении полномочий при заключении контрактов на покупку жилья для детей-сирот. Приобретенное администрацией жилье оказалось непригодным для проживания.