Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Думу внесли законопроект о праве детей-сирот после 23 лет на выплаты для покупки жилья

close
100%
Freepik

На рассмотрение Государственной думы РФ правительством внесен законопроект, которым предлагается предоставлять «успешно социализировавшимся в обществе» детям-сиротам. При достижении возраста 23 лет предлагается право на выплату для приобретения жилья либо полного погашения ипотечного кредита. Документ размещен в думской электронной базе.

Детям-сиротам предлагается выдавать сертификат на приобретение жилого помещения в собственность либо на полное погашение ипотечного кредита.

Ранее сообщалось, что главу российского района отстранили после скандала с жильем для сирот. Чиновника заподозрили в превышении полномочий при заключении контрактов на покупку жилья для детей-сирот. Приобретенное администрацией жилье оказалось непригодным для проживания.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть