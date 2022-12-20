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Аналитик рассказал, какие валюты не нужно покупать в 2023 году

Аналитик Антонов посоветовал не покупать в 2023 году валюты недружественных стран

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Depositphotos

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил агентству «Прайм», что россиянам в следующем году не стоит покупать валюты недружественных стран на фоне возможного ужесточения санкционного режима. Эксперт предостерег от покупок доллара и евро до стабилизации геополитической обстановки. При желании, финансист посоветовал поучаствовать в валютном трейдинге на Московской бирже и обратиться к юаню.

Антонов указал, что отечественная валюта неплохо держится, несмотря на значительное падение в конце года. По его оценке, рубль вряд ли поднимется выше 75 за евро и 72 за доллар.

19 декабря сообщалось, что курс евро на торгах поднимался выше 72 руб. впервые с 11 мая. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты призывают не торопиться с приобретением валюты. Гражданам стоит учитывать, что хранение может стоить дорого из-за комиссий за обслуживание валютных вкладов, которые ввели многие банки. Поэтому финансисты советуют приобретать доллары и евро в наличной форме или рассмотреть альтернативу – юань. Или вообще отказаться от покупки американской и европейской валюты.

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