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Путин заявил о выделении 105 млрд рублей для развития машиностроения в Белоруссии

Россия выделила дополнительные 105 млрд рублей для развития машиностроения в Белоруссии. Кроме того, денежные средства должны пойти на финансирование совместных проектов Москвы и Минска в областях станкостроения и электроники, приводит слова президента Владимира Путина РИА Новости.

«На финансирование перспективных, импортозамещающих совместных проектов в машиностроении, станкостроении, электронике Россия дополнительно выделила нашим белорусским партнерам 105 миллиардов рублей», — заявил Путин в ходе выступления на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

По его словам, совместные проекты в вышеперечисленных отраслях экономики должны помочь обеим странам заполнить внутренние рынки после ухода ряда зарубежных производителей в связи с действием международных санкций против Москвы и Минска.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил о выполнении 60% интеграционных планов с Белоруссией. По его словам, Москва и Минск к настоящему времени реализовали порядка 600 из 1 000 соответствующих «мероприятий» для сближения экономик двух стран.

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