Путин заявил о согласовании параметров цен на энергоресурсы России для Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, что они согласовали основные ценовые параметры на энергоресурсы из России для Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что сейчас, когда мы с Александром Григорьевичем вдвоем, с глазу на глаз, беседовали, будем считать, что все основные параметры, в том числе и параметры чувствительные, по ценообразованию в сфере энергетики согласованы», — сказал он.

Ранее министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в ходе пресс-конференции рассказал, что Минск и Москва не согласовали цену на российский газ на 2023 год.

Каранкевич подчеркнул, что решение вопроса будет приниматься «на самом высоком уровне».

В 2022 году цена российского газа для Белоруссии составляла $128,5 за тысячу кубометров. При этом Минск платит за газ в российских рублях.