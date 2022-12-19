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Генсек ООН сообщил о снижении цен на продовольствие

Генсек ООН Гутерриш заявил о снижении цен на продовольствие на 15% за восемь месяцев

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Andrew Kelly/Reuters

За последние восемь месяцев индекс цен на продовольствие опустился на 15%. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает ТАСС.

«Индекс цен Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации снижается восемь месяцев подряд и снизился в целом на 15%», — сказал генсек ООН.

По его словам, снижение цен «уберегло миллионы людей по всему миру от впадения в крайнюю бедность».

«Но цены все еще слишком высоки, а доступ к удобрениям ограничен», — добавил он.

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс ранее предложил продлить соглашение о провозе зерна с Украины и расширить поставки российских удобрений на мировые рынки. Он также отметил, что поставляемые за рубеж удобрения играют важнейшую роль в решении в 2023 году проблемы их нехватки и высоких цен.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

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