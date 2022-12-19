ЦБ намерен постепенно возвращаться к сокращению валютных ограничений в России

В течение следующих нескольких лет Банк России (Центробанк, ЦБ) планирует постепенно сокращать список валютных ограничений на внутреннем рынке. Вариант с полным снятием барьеров также рассматривается, приводит слова первого заместителя председателя регулятора Владимира Чистюхина ТАСС.

«Наша среднесрочная задача — постепенно возвращаться если не к полному снятию, то к уменьшению этих ограничений, что уже частично происходит», — заявил Чистюхин в ходе выступления в Госдуме на парламентских слушаний «О проекте Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов».

По его словам, снятие всех возможных ограничений является «принципиально важным» в тех областях и направлениях, в которых они являются избыточными. При этом в России необходимо сохранить основные функции валютного регулирования.

23 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила о намерении Министерства финансов (Минфина) легализовать использование наличной валюты в расчетах за импорт и экспорт. Для реализации этой инициативы ведомство разработало правила расчетов наличной валютой. Предполагается, что резиденты смогут получать от нерезидентов рубли и валюту в соответствии с внешнеторговыми контрактами без ограничений по сумме.