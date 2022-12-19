Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦБ намерен постепенно возвращаться к сокращению валютных ограничений в России

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

В течение следующих нескольких лет Банк России (Центробанк, ЦБ) планирует постепенно сокращать список валютных ограничений на внутреннем рынке. Вариант с полным снятием барьеров также рассматривается, приводит слова первого заместителя председателя регулятора Владимира Чистюхина ТАСС.

«Наша среднесрочная задача — постепенно возвращаться если не к полному снятию, то к уменьшению этих ограничений, что уже частично происходит», — заявил Чистюхин в ходе выступления в Госдуме на парламентских слушаний «О проекте Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов».

По его словам, снятие всех возможных ограничений является «принципиально важным» в тех областях и направлениях, в которых они являются избыточными. При этом в России необходимо сохранить основные функции валютного регулирования.

23 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила о намерении Министерства финансов (Минфина) легализовать использование наличной валюты в расчетах за импорт и экспорт. Для реализации этой инициативы ведомство разработало правила расчетов наличной валютой. Предполагается, что резиденты смогут получать от нерезидентов рубли и валюту в соответствии с внешнеторговыми контрактами без ограничений по сумме.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть