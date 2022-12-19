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МРОТ вырастет на 6,3% с 2023 года

С нового года минимальный размер оплаты труда вырастет на 6,3%. Такой закон подписал Владимир Путин, передает ОТР.

Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. С января МРОТ составит 16 242 рубля в месяц. Согласно законопроекту, это позволит увеличить зарплаты более чем 3,5 миллионам бюджетников.

Предполагается, что в дальнейшем минимальный размер оплаты труда будут повышать в ускоренном порядке. При этом его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума населения.

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