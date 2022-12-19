Авиакомпания iFly вынужденно отменила рейсы в Египет 20 и 21 декабря

Авиакомпания iFly уведомила международного туроператора Tez Tour о вынужденной отмене вылетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, запланированных на 20 и 21 декабря. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«iFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые должны были состояться 20 и 21 декабря», — сказано в сообщении.

В компании указали, что вывозные рейсы из Египта выполняются в плановом режиме, в Россию уже вернулось порядка 1500 человек.

Ранее представители компании Tez Tour сообщали, что порядка 15 вывозных рейсов понадобится, чтобы добиться возврата туристов из Египта в Россию.

Утром 15 декабря сотни россиян не смогли вылететь в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх из аэропорта Внуково из-за задержки рейсов на восемь часов. Туристы, которые должны были покинуть Египет на обратных рейсах, также не смогли вылететь и остались в отелях до последующего уведомления. В компании рассказали, что рейсы невозможно выполнить из-за введенных ограничений на полеты и запретов на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также в связи с отсутствием разрешения Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) на использование предложенного альтернативного маршрута.

Позднее Tez Tour сообщил, что вернет в полном объеме деньги за туры клиентам, не сумевшим вылететь в Египет с 15 по 19 декабря.