Глава МИД Венгрии Сийярто: министры ЕС пока не достигли согласия по потолку цен на газ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил журналистам, что министры энергетики государств-членов ЕС на заседании в Брюсселе не достигли договоренности о потолке цен на газ, но голосование будет продолжено. Его выступление транслировал телеканал М1.

«Сегодня на утренней сессии было выдвинуто новое предложение, по которому было проведено пробное голосование. В его ходе девять стран проголосовали против (предложенного уровня. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

По словам главы МИД, данное предложение не было принято, так как на прошедшем голосовании не удалось достичь консенсуса, к которому стремится руководство Евросоюза, чтобы «разделить ответственность», когда окажется, что данная мера была ошибочной.

Ранее Сийярто заявил, что квалифицированное большинство стран Евросоюза проголосовало за введение потолка цен на газ в ходе пробного голосования.