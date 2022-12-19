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Глава МИД Венгрии Сийярто: девять стран ЕС проголосовали против лимита цен на газ России

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пресс-служба правительства Ленинградской области

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что квалифицированное большинство стран Евросоюза проголосовало за введение потолка цен на газ в ходе пробного голосования. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на итоги заседания министров энергетики стран ЕС.

«В ходе этого пробного голосования девять стран включая нас были против потолка цен», — отметил Сийярто.

По его словам, в числе противников введения лимита цен на газ была Германия.

Венгерский министр иностранных дел указал, что поскольку страны, голосовавшие против, за исключением ФРГ, являются малонаселенными, у них не получилось «составить необходимое для блокировки меньшинство».

15 декабря стало известно, что ряд стран Евросоюза, в том числе Италия, собираются добиться установления потолка цен на газ на уровне ниже €200 за МВт/ч.

Агентство Reuters писало, что министры энергетики стран Евросоюза встречаются 19 декабря в Брюсселе для согласования лимита цен на газ, который может быть установлен в €188 МВт/ч.

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