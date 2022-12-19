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Песков назвал «газетными утками» сообщения о планах Минска по выгодным условиям по газу РФ

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «газетными утками» сообщения о том, что Белоруссия якобы стремится выторговать себе наиболее выгодные условия в решении «газового вопроса» взамен на дополнительные шаги в связи с проведением российской специальной военной операции на Украине, передает «Интерфакс».

Представитель Кремля отметил, что Российская Федерация и Республика Белоруссии являются «союзниками номер один».

«По газу действительно продолжаются контакты, но даже если абстрагироваться от того, что этот вопрос на повестке дня, то уже сейчас и не первый год Белоруссия имеет абсолютно льготные условия», — сказал Песков журналистам 19 декабря.

Ранее Песков также заявил, что публикации о том, что президент России Владимир Путин едет в Минск ради решения роли Белоруссии в специальной военной операции, являются глупыми и безосновательными. По его словам, к этим сообщениям нужно относится как к «глупым измышлениям, безосновательным измышлениям».

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