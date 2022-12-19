Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что потолок цен на газ будет утверждён в понедельник

Несмотря на весь вред инициативы, потолок цен на газ, скорее всего, будет утверждён в понедельник, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, на предстоящем совещании в Брюсселе ожидаются острые дебаты на данную тему.

«Совет министров энергетики ЕС, вероятно, никогда не собирался так часто, но сейчас это оправданно, учитывая энергетический кризис в Европе.

Предлагаемое ограничение цен на природный газ является неправильным, вредным и опасным, но, похоже, оно всё же может быть введено. Итак, сегодня в Брюсселе ещё одна большая битва», — цитирует министра Life.ru.