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Греческий министр назвал оптимальным потолок цены на российский газ в €188 за мВт/ч

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Alexandros Avramidis/Reuters

Глава Минэнерго Греции Костас Скрекас назвал потолок цены на российский газ, при которой будет дан правильный сигнал рынку – 188 евро за мегаватт в час. Об этом сообщает «Прайм».

«Цена в 188 евро МВт.ч даст правильный сигнал рынкам», — отметил Скрекас.

При этом он отметил, что любая цена в 150-200 евро за мегаватт в час будет работать.

18 декабря агентство Bloombeg написало, что власти Евросоюза начали обсуждать вариант снижения потолка цен на газ на рынке ЕС с €275 (€2800-2900 за тысячу кубометров топлива) до €188 за МВт/ч. Данную инициативу выдвинули правительству Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Ранее агентство сообщило о требовании 12 стран Евросоюза снизить цены на российский газ. Главными инициаторами снижения выступили Греция, Бельгия, Польша и Италия.

В российском министерстве иностранных дел раскритиковали инициативу греческого министра. Там назвали эту идею «безумной» и сообщили, что она может привести к деградации рынка. В МИД отметили, что это «контррыночный инструмент». Также в МИД заявили, что инициатива противоречит нормам международного права.

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