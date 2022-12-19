Глава ФРС Пауэлл назвал зарплаты американцев ключом к пониманию инфляции

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл решил поставить зарплаты американцев в центр денежно-кредитной политики Штатов в 2023 году. Об этом сообщает газета The Economic Times. Пауэлл назвал зарплаты американцев ключом к пониманию инфляции в стране.

Пауэлл говорит, что на 2023 год он рассматривает ценовой диапазон, который охватывает все — от медицинского обслуживания и стрижек до ночи в придорожном мотеле.

«Поскольку заработная плата является особенно высокой стоимостью для отраслей сферы услуг, рынок труда является ключом к пониманию инфляции в этой категории, — сказал Пауэлл.

По его словам, заработная плата растет «значительно выше того, что соответствовало бы инфляции в 2%».

Как отмечает газета, ключевой вопрос для чиновников ФРС — в том, является ли рост заработной платы в США за последние 18 месяцев или около того разовым скачком (поскольку компании приспосабливаются к дефициту рабочей силы и осознают, что их рабочая сила получала недостаточную компенсацию) или пагубной обратной связью, в которой цены и заработная плата подталкивают друг друга вверх.

Ранее Бюро трудовой статистики США сообщило, что во втором квартале 2022 года зарплата работников частного сектора в Штатах подскочила на 5,7%. В первом квартале этот показатель был равен 5%. Инфляция в США в марте при этом разогналась до 8,5%. В ноябре 2022 года потребительские цены (индекс CPI) в США выросли на 7,1% в годовом исчислении, сообщило Минтруда страны.