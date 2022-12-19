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Глава МИД Венгрии Сийярто: «вредный и опасный» потолок цен на газ будет утвержден

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Global Look Press

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна выступает против установления лимита цен на газ. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы говорим нет ценовому потолку, ведь на первом месте безопасность поставок», — сообщил министр.

По его мнению, данное предложение «плохое, вредное и опасное».

«Несмотря на это, кажется, что его принятие может состояться», — заключил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

15 декабря стало известно, что ряд стран Евросоюза, в том числе Италия, собираются добиться установления потолка цен на газ на уровне ниже €200 за МВт⋅ч. В свою очередь, Сийярто заявил, что в случае принятия лимита цен на газ его стране придется добиваться изменений в долгосрочных контрактах по газу Москвой. Он обсуждал этот вопрос в телефонном разговоре с российским вице-премьером Александром Новаком.

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