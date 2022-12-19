Uniper ожидает решение ЕК о том, является ли плановая госпомощь нарушением закона

Немецкая энергетическая компания Uniper ожидает решения Европейской комиссии (ЕК) в ближайшие дни по поводу того, является ли запланированная госпомощь нарушением норм о государственных дотациях. Об этом сообщается на сайте организации.

Речь идет о том, что антимонопольные органы Евросоюза (ЕС) 16 декабря одобрили помощь Берлина, на настоящий момент превысившую €50 млрд. Однако для одобрения все равно требуется решение исполнительной власти в ЕС. При этом программа помощи предполагает, что компания будет национализирована.

В пресс-релизе отметили, что текущие нормы ЕС предполагают, что выделение дотаций одной компании не должны идти в ущерб других компаний сектора.

По словам гендиректора компании Клауса-Дитера Маубаха, что в случае одобрения будут какие-то определенные условия, чтобы получить средства. Поэтому стоит надеяться, что условия не будут жесткими.

12 декабря газета Handelsblatt, ссылаясь на источники, писала, что комиссия ЕС предложила немецкой энергокомпании Uniper продать свой нидерландский актив ради пакета помощи.