Курс евро на торгах превысил 70 рублей впервые с 27 мая

Курс евро превысил 70 руб. на торгах в понедельник. Это произошло впервые с 27 мая, свидетельствуют данные Московской биржи. В общей сложности евро прибавил 1,4% с начала торгов.

По состоянию на 11:17 мск, курс евро составил 70,0225 руб.

Ранее в финансовом холдинге «БКС Мир инвестиций» назвали справедливый курс евро.

При нынешней экономической обстановке справедливый курс евро должен быть на несколько рублей ниже текущего биржевого показателя в 85 руб. Об этом «Газете.Ru» сообщил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«По нашим оценкам, для текущей ситуации условно справедливым мог бы считаться курс 77-81 рублей за евро», — заявил Бахтин.

Он уточнил, что справедливый курс евро и доллара считается по-разному. Справедливый курс доллара очищен от геополитического влияния и учитывает текущие цены на нефть. В случае с курсом евро к рублю нужно учитывать еще и отношения в валютной паре евро-доллар. В какие-то моменты евро может проявлять силу на мировом валютном рынке, в таких ситуациях можно порой наблюдать, как российская валюта укрепляется к американской и одновременно слабеет к евро и наоборот. «Поэтому значение гипотетического справедливого курса евро к рублю – величина еще более примерная и условная. Близким к справедливому курс евро был в октябре 2021 года, когда с внешнеполитической точки зрения все было достаточно спокойно, а цены на сырье росли», — пояснил Бахтин.