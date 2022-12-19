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Еврокомиссар по энергетике Симсон оговорилась, что лимит цен на газ ослабит ЕС перед РФ

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон перед встречей министров по энергетике Евросоюза оговорилась, что введение этого потолка «сделает ЕС менее устойчивым перед лицом России». Об этом сообщает ТАСС.

«Механизм рыночных корректировок (суть которого во введении потолка цен на газ на рынке ЕС. — «Газета.Ru») сделает нас менее устойчивыми, то есть, конечно же, более устойчивыми перед лицом российского газа», — сказала она.

Она выразила уверенность, что министры смогут достичь соглашения, однако для этого им необходим «серьезный дух компромисса»

Кроме того, Симсон отметила, что также нужно договориться о совместных закупках газа и об ускорении выдачи разрешений для строительства альтернативных электрогенераторов.

18 декабря агентство Bloomberg сообщило, что власти Евросоюза обсуждают возможность снижения предлагаемого лимита цен на газ на внутриевропейском энергетическом рынке с €275 до €188 за МВт/ч. Данная инициатива принадлежит правительству Чехии, которая в текущем году председательствует в Совете ЕС.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что страны ЕС достигнут финального решения о лимите цен на газ в понедельник, 19 декабря.

До этого на саммите Евросоюза европейским политикам не удалось согласовать потолок цен на газ и принцип общих закупок газа, решение по этим вопросам было отложено до плановой встречи глав министерств энергетики стран Евросоюза в Брюсселе 19 декабря.

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