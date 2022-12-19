Reuters сообщил, что Тайвань расследует деятельность TikTok по подозрению в незаконных операциях

Правительство Тайваня начало расследование в отношении принадлежащей Китаю платформы социальных сетей TikTok. Компания подозревается в незаконном управлении дочерней организацией на острове, сообщает Reuters. По информации агентства, власти Тайваня начали расследование, несмотря на то, что владелец компании отрицал это обвинение.

«TikTok, который не получил широкого распространения на Тайване, подвергся давлению в основном в Соединенных Штатах. Из-за опасений, что Китай получит доступ к личным данным пользователей. Этот факт компания отрицает. Тайваньский совет по делам материковой части Китая заявил, что 9 декабря рабочая группа при кабинете министров обнаружила, что TikTok подозревается в «незаконных коммерческих операциях» на Тайване», — следует из статьи.

Ранее тайваньская газета Liberty Times сообщила, что владелец TikTok, ByteDance, создал дочернюю компанию на острове для рекламы бизнеса. Это противоречит тайваньскому законодательству, по которому китайским платформам социальных сетей запрещены коммерческие операции на острове. Совет по делам материковой части, отвечая на этот отчет, заявил, что рабочая группа кабинета министров обнаружила предполагаемое нарушение закона, и судебные органы проводят расследование.