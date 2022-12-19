Илон Маск спросил у пользователей Twitter, стоит ли ему оставить пост главы компании

Предприниматель Илон Маск запустил на своей странице в Twitter опрос, в котором пользователям предлагается проголосовать за или против того, чтобы он оставался на посту главы компании.

«Должен ли я оставить пост главы Twitter?» — спросил Маск.

Он добавил, что будет руководствоваться результатами данного голосования.

На текущий момент опрос собрал почти 2 млн голосов и за то, чтобы Маск покинул пост главы компании высказались 55% пользователей.

Ранее Маск уже несколько раз создавал опросы и принимал решение в пользу варианта, который набирал большее число голосов.

В частности, Twitter разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа после того, как такое решение приняли участники опроса, который провел Маск.

Несмотря на это, Трамп решил не возвращаться в Twitter.