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Эксперты указали на снижение интереса россиян к покупке готовой еды

INFOLine: в России замедлился темп продаж готовых рационов питания

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Россияне отказываются от походов в кафе и приобретения готовых наборов еды в пользу покупки полуфабрикатов. Об этом сообщает «Российская газета».

В частности, как пишут журналисты со ссылкой на экспертов, по итогам года продажи мясных полуфабрикатов могут вырасти на 15–30%.

Председатель правления Национального союза мясопереработчиков (НСМ) Юлия Панферова отметила, что растут продажи почти всех мясных полуфабрикатов: котлет, люля-кебаб, отбивных, мяса в различных маринадах и т.д. По ее словам, кроме экономии времени здесь фигурирует и тренд на бережливое потребление.

В агентстве «Роиф эксперт» подтверждают данные НСМ, отмечая, что рынок мясных полуфабрикатов показывает в 2022 году рекордный рост.

Эксперты агентства INFOLine в своем исследовании также фиксируют замедление темпов роста продаж готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд до 17% (c 44% по итогам 2021 года).

Ранее сообщалось, что потребители в России в третьем квартале (июль — сентябрь) 2022 года экономили на приобретении одежды, развлечениях, питании вне дома больше, чем покупке алкоголя.

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