Глава Банка Франции заявил, что инфляция в стране достигла 7,1%

Уровень инфляции во Франции достиг отметки 7,1%, но пока находится ниже средних значений в странах еврозоны. Там показатель роста цен в настоящее время оценивается в 10%, сообщает еженедельник Le Journal du Dimanche со ссылкой на слова президента Банка Франции Франсуа Вилеруа де Гало.

«Инфляция во Франции в настоящий момент составляет 7,1% против 10% в среднем в еврозоне. Эта разница объясняется действующим в стране ограничением на рост тарифов, которое, в частности, направлено на поддержку домохозяйств», — заявил де Гало.

По его словам, давление на увеличение цен во Франции сейчас оказывают несколько ключевых факторов. Среди них — рост стоимости электроэнергии и продуктов питания. Однако при отсутствии новых «энергетических шоков» к концу 2024 года властям республики удастся снизить инфляцию в стране до 2%.

«Пик (роста цен — «Газета.Ru») придется на первую половину 2023 года, а после этого инфляция будет постепенно снижаться, чтобы достичь уровня около 2% концу 2024 года», — заключил де Гало.

5 декабря агентство Bloomberg сообщило об обязательстве Центробанков Германии и Франции снизить инфляцию в пять раз к 2025 году. Одной из главных задач властей двух стран на ближайшие годы станет реализация стратегии денежно-кредитной политики по достижению целевого показателя инфляции в 2% к концу 2024 или 2025 года.