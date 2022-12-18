Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Банка Франции заявил, что инфляция в стране достигла 7,1%

close
100%
Depositphotos

Уровень инфляции во Франции достиг отметки 7,1%, но пока находится ниже средних значений в странах еврозоны. Там показатель роста цен в настоящее время оценивается в 10%, сообщает еженедельник Le Journal du Dimanche со ссылкой на слова президента Банка Франции Франсуа Вилеруа де Гало.

«Инфляция во Франции в настоящий момент составляет 7,1% против 10% в среднем в еврозоне. Эта разница объясняется действующим в стране ограничением на рост тарифов, которое, в частности, направлено на поддержку домохозяйств», — заявил де Гало.

По его словам, давление на увеличение цен во Франции сейчас оказывают несколько ключевых факторов. Среди них — рост стоимости электроэнергии и продуктов питания. Однако при отсутствии новых «энергетических шоков» к концу 2024 года властям республики удастся снизить инфляцию в стране до 2%.

«Пик (роста цен — «Газета.Ru») придется на первую половину 2023 года, а после этого инфляция будет постепенно снижаться, чтобы достичь уровня около 2% концу 2024 года», — заключил де Гало.

5 декабря агентство Bloomberg сообщило об обязательстве Центробанков Германии и Франции снизить инфляцию в пять раз к 2025 году. Одной из главных задач властей двух стран на ближайшие годы станет реализация стратегии денежно-кредитной политики по достижению целевого показателя инфляции в 2% к концу 2024 или 2025 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть