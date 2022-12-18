В Швеции намерены изучить последствия подрывов на «Северных потоках»

Ученые Гётеборгского университета планируют произвести дополнительные замеры на месте подрыва газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ТТ.

Отмечается, что при предыдущих замерах, которые проводили при помощи подводных роботов, содержание метана в воде превышало норму в тысячу раз. Взятые пробы изучаются, однако для изучения воздействия выбросов газа на морскую фауну потребуются дополнительные заборы воды.

По данным агентства, новую экспедицию планируют направить к месту инцидента 8 января, а само исследование должно продлиться около двух недель.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявила, что российское руководство продолжит настаивать на своем участии в расследовании терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», подчеркивая, что оно должно быть всесторонним и открытым.

В начале декабря президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем сказал, что теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» нуждается в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур.