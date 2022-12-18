После полного отключения электроэнергии в Харькове запустили систему отопления

В КП «Харьковские тепловые сети» рассказали, что в Харькове запустили систему отопления после полного отключения электроэнергии, которое было вызвано повреждениями после ударов. Об этом говорится в Telegram-канале предприятия.

«Коллектив КП «Харьковские тепловые сети» в пятый раз запустил систему отопления города», — отмечается в публикации.

В организации отметили, что в сетях были локализованы и устранены более 50 дефектов в сетях. По информации предприятия, все котельные и ТЭЦ смогли выйти на зимний гидравлический режим.

Ранее глава региональной областной администрации Олег Синегубов заявил, что удалось восстановить энергоснабжение на всей территории Харьковской области.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.