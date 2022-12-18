Focus Technologies: интерес к торговым центрам в Москве и Санкт-Петербурге резко снизился

Посещаемость торговых центров (ТЦ) в Москве и Санкт-Петербурге в период с 5 по 11 декабря резко отстала от показателей за аналогичный период допандемийного 2019 года. Данные значения в начале последнего месяца 2022 года упали на 31% и 26% соответственно, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистический отчет компании Focus Technologies.

«Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м) в тогцентрах Москвы по итогам недели 5–11 декабря оказался ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 13%, в Санкт-Петербурге — на 9%. От показателей декабря 2019 года посещаемость торгцентров Москвы, по оценкам аналитиков, отстает на 31%, Санкт-Петербурга — на 26%», — говорится в материале.

Однако негативную тенденцию может исправить предновогодний спрос на распродажи в торговых центрах крупных городов. Однако на данный момент разрыв с показателями 2021-го сохраняется на российском рынке, посетовал руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Низкая посещаемость вкупе с уходом ряда зарубежных брендов из России в связи с международными санкциями против Москвы привела к увеличению пустующих площадей в торговых центрах. Этот показатель за последнее время в столичных ТЦ увеличился с 9% до 12%. При этом аналитики NF Group допустили дальнейший рост пустующих площадей до 16-17% к концу текущего года, заключается в статье.

11 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила, что операторы торговой недвижимости не ждут, что традиционный период предновогодних скидок принесет привычный доход. Участники рынка прогнозируют спад трафика на 8–14% по сравнению с прошлым годом.