Bloomberg: страны Евросоюза договорились о «крупнейшем законе о климате в Европе»

Европейским предприятиям, занятым в промышленном секторе, придется сокращать углеродные выбросы уже в этом десятилетии. Причиной стала договоренность стран Евросоюза по поддержке углеродного рынка в рамках «крупнейшего закона о климате в Европе», сообщает Bloomberg со ссылкой на слова ведущего переговорщика от Европарламента Питера Лизе.

Европейские парламентарии одобрили центральную часть стратегии так называемого «Зеленого соглашения», которая направлена на обеспечение климатической нейтральности экономики ЕС к середине текущего века, уточняется в статье.

«Это крупнейший климатический закон, когда-либо существовавший в Европе, а некоторые говорят, и в мире. Мы получаем множество преимуществ для климата, в том числе большее количество сэкономленного углекислого газа (CO₂ — «Газета.Ru») по минимально возможной цене», — заявила Лизе.

Принятые реформы являются частью плана Евросоюза по сокращению углеродных выбросов как минимум на 55% от уровня 1990 года к 2030 году и достижению «чистого нуля» к 2050 году. Выполнению данной цели будет способствовать ускорение темпов борьбы с загрязнением окружающей среды. Благодаря этому, как ожидается, к 2030 году уровень загрязнения будет снижен на 62% от уровня 2005-го, заключается в материале.

8 ноября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейские страны нуждаются в поставках газа для обеспечения «зеленого перехода», который позволит использовать больше возобновляемых источников энергии. В то же время Евросоюз остается полностью привержен своим целям построения экономики с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году.