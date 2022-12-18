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Нефтяной завод на севере ЦАР возобновит работу в следующем году

Власти ЦАР одобрили инициативу возобновления работы нефтяного завода префектуры Вакага в следующем году, передает ФАН.

Ранее правительство закрыло фабрику из-за кризиса в области безопасности. Однако сейчас радикалы не угрожают деятельности предприятия.

Министр добывающей промышленности ЦАР Раффин Бенам сообщил о запуске завода во время командировки на север республики. По его словам, страна должна извлекать пользу из природных ресурсов государства и направлять полученные средства на развитие экономики.

«Работа на месторождении скоро возобновится. Мы переговорили с представителями двух компаний, которые получили разрешение на разведку залежей нефти. Нам предстоит собраться еще раз, чтобы проинформировать жителей региона о планах и возможных проблемах, связанных с началом освоения сырья», — сообщил чиновник.

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