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Внутренние документы Twitter рассказали, как работает цензура ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР), министерство внутренней безопасности и другие ведомства США работали в тесном сотрудничестве с Twitter для цензуры контента, публикуемого в социальной сети. Об этом сообщает независимый журналист Мэтт Тайбби, опубликовавший новые новые внутренние документы Twitter.

«Эти файлы все больше свидетельствуют о том, как правительство собирает, анализирует и выявляет недопустимый контент в соцсетях», — написал Тайбби на своей странице в Twitter.

По словам журналиста, получившего доступ к материалам после покупки компании Илоном Маском, «сотрудничество Twitter с ФБР было постоянным и всеобъемлющим, как будто платформа является дочерней компанией правительственного ведомства». Между январем 2020 и ноябрем 2022 годов было отправлено более 150 электронных писем между тогдашним руководителем отдела модерации и безопасности Йоэлем Ротом и ФБР.

«На удивление большое количество обращений ФБР к Twitter касалось принятия мер в отношении дезинформации на выборах, даже для шутливых твитов с аккаунтов с низким уровнем вовлеченности», — цитируют Тайбби ФАН.

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