Демократы в США вернут более $2 млн, полученных от Бэнкмена-Фрида

Демократическая партия США старается как можно быстрее избавиться от средств, полученных от основателя разорившейся криптобиржи FTX, передает ФАН.

Судебные разбирательства, которые проходят над одним из крупнейших спонсоров Демократов на выборах 2022 года Сэмом Бэнкманом-Фридом, заставляют партию американского президента спешно возвращать пожертвования.

Национальный комитет Демократической партии, а также объединения демократов в Сенате и Палате представителей завили, что выделят более 2 миллионов долларов, которые они получили от опального основателя криптовалютной биржи, для возмещения потерь клиентов FTX.

Решение демократов усиливает давление на другие политические организации, которые получили щедрые взносы от основателя FTX. Согласно федеральным документам, за два года Бэнкман-Фрид передал около 40 миллионов долларов политическим кандидатам и партийным группам. Он передал большую часть своих пожертвований демократам, но часто поддерживал парламентариев республиканцев, которые считались дружественными к криптоиндустрии, но Республиканская партия пока не была втянута в информационный скандал вокруг основателя криптобиржи.

«Все эти грязные деньги были использованы для удовлетворения желания Бэнкмена-Фрида купить влияние сразу в двух партиях и влиять через них на изменение направления государственной политики Вашингтона», — заявил ранее прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс. Он также призвал к сотрудничеству все организации, которые получили украденные деньги клиентов криптобиржи, для скорейшего разрешения инцидента.